Папа Римский пересел на Skoda

К сожалению, речь идет не о новом «Папабиле», а лишь о специальном транспорта для официального визита понтифика в Чехию.

Собственно, для исполнения «священной миссии» был выбран электрический Skoda Enyaq – от стандартного автомобиля «ватиканский вариант» черным цветом окраса и черным же интерьером. Кроме того, стандартные тонированные стекла заменили полностью прозрачными, чтобы публика лучше могла видеть понтифика. В техническом же плане перед нами обычный Skoda Enyaq.

Надо сказать, что нынешний понтифик Франциск довольно непритязателен в выборе машин. Во время всех вояжей он старается пользоваться обычными автомобилями, например, Skoda Rapid, или Dacia Logan. В качестве же церемониального автомобиля в Ватикане используется Toyota Mirai.