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13 сен 2021

Папа Римский пересел на Skoda

Папа Римский пересел на Skoda
Автор фото: фирма-производитель

К сожалению, речь идет не о новом «Папабиле», а лишь о специальном транспорта для официального визита понтифика в Чехию.

Собственно, для исполнения «священной миссии» был выбран электрический Skoda Enyaq – от стандартного автомобиля «ватиканский вариант» черным цветом окраса и черным же интерьером.  Кроме того, стандартные тонированные стекла заменили полностью прозрачными, чтобы публика лучше могла видеть понтифика. В техническом же плане перед нами обычный Skoda Enyaq.

Надо сказать, что нынешний понтифик Франциск довольно непритязателен в выборе машин. Во время всех вояжей он старается пользоваться обычными автомобилями, например,  Skoda Rapid, или Dacia Logan. В качестве же церемониального автомобиля в Ватикане используется Toyota Mirai.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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