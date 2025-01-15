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15 янв 2025

Появились первые изображения большого электрического кроссовера от Skoda

Появились первые изображения большого электрического кроссовера от Skoda

Компания Skoda готовит пополнения своего модельного ряда флагманским кроссовером под названием Space. Первые изображения в камуфляже были опубликованы фотошпионами в интернете 

Дизайн Skoda Space основан на концепте Vision 7S и судя по опубликованным фотографиям, будет иметь ряд отличий. У серийной версии иная оптика, бампера и более традиционный скат крыши. Задняя часть, напротив, получит идентичные фары, которые мы видели у концепта. Предварительно известно, что длина автомобиля составляет 4,9 м. Это примерно на 250 мм длиннее модели Enyaq.

Skoda Space базируется на платформе MEB. Комплектоваться автомобиль будет батареей емкостью 89 кВт*ч. Ожидаемый запас хода - 600 км по циклу WLTP. Максимальная мощность электрической силовой установки составляет 286 л.с. Привод предположительно может быть задний или полный в зависимости от комплектации.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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