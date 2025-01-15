Появились первые изображения большого электрического кроссовера от Skoda

Компания Skoda готовит пополнения своего модельного ряда флагманским кроссовером под названием Space. Первые изображения в камуфляже были опубликованы фотошпионами в интернете

Дизайн Skoda Space основан на концепте Vision 7S и судя по опубликованным фотографиям, будет иметь ряд отличий. У серийной версии иная оптика, бампера и более традиционный скат крыши. Задняя часть, напротив, получит идентичные фары, которые мы видели у концепта. Предварительно известно, что длина автомобиля составляет 4,9 м. Это примерно на 250 мм длиннее модели Enyaq.

Skoda Space базируется на платформе MEB. Комплектоваться автомобиль будет батареей емкостью 89 кВт*ч. Ожидаемый запас хода - 600 км по циклу WLTP. Максимальная мощность электрической силовой установки составляет 286 л.с. Привод предположительно может быть задний или полный в зависимости от комплектации.