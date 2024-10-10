Представлен гоночный кроссовер Skoda Enyaq RS Race

Компания Skoda показала концептуальный гоночный электрический кроссовер на базе модели Enyaq в версии RS. Автомобиль получил наименование Enyaq RS Race и был создан специально для заездов на трассе

Инженеры смогли уменьшить вес автомобиля на 317,5 кг и при этом оснастить электрокар развитым аэродинамическим обвесом. Сзади установлено антикрыло, появилась “юбка”, а также доработаны бампера. Дорожный просвет сократили на 70 мм. Вместо привычной решетки радиатора поставили темную заглушку. Для гоночной версии подготовили новые амортизаторы и тормоза. В салоне установлены спортивные сиденья и рулевое колесо, а также каркас безопасности.

Enyaq RS Race приводится в движение двумя электромоторами суммарной мощностью 340 л.с. Заявленный разгон до “сотни” - менее 5 с. Максимальная скорость - 180 км/ч.