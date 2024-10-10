Автомобильный портал Motorpage
10 окт 2024

Представлен гоночный кроссовер Skoda Enyaq RS Race

Представлен гоночный кроссовер Skoda Enyaq RS Race
Автор фото: фирма-производитель

Компания Skoda показала концептуальный гоночный электрический кроссовер на базе модели Enyaq в версии RS. Автомобиль получил наименование Enyaq RS Race и был создан специально для заездов на трассе

Инженеры смогли уменьшить вес автомобиля на 317,5 кг и при этом оснастить электрокар развитым аэродинамическим обвесом. Сзади установлено антикрыло, появилась “юбка”, а также доработаны бампера. Дорожный просвет сократили на 70 мм. Вместо привычной решетки радиатора поставили темную заглушку. Для гоночной версии подготовили новые амортизаторы и тормоза. В салоне установлены спортивные сиденья и рулевое колесо, а также каркас безопасности.

Enyaq RS Race приводится в движение двумя электромоторами суммарной мощностью 340 л.с. Заявленный разгон до “сотни” - менее 5 с. Максимальная скорость - 180 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...
Skoda Kodiaq Armoured (2025)

Skoda Kodiaq получил бронированную версию Armoured

26 сентября 2024
Skoda Elroq

Skoda показала дизайн нового кроссовера Elroq

09 сентября 2024

Skoda ведет переговоры с SAIC по заимствованию китайских гибридных технологий

04 сентября 2024
Skoda Superb 4X4 Sleeper Edition (2025)

Представлен 477-сильный Skoda Superb 4X4 Sleeper Edition

23 августа 2024
Skoda Elroq

Интерьер нового Skoda Elroq будет выполнен из переработанных материалов

21 августа 2024
Skoda Epiq (2024)

Представлен не особо “эпичный” кроссовер Skoda Epiq

18 марта 2024

 Новости Skoda

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

JAC JS6 - ресурсный тест jac s6 (2022) универсальность с немецким акцентом Тест драйв
10 октября 2024

JAC JS6
"Ресурсный тест JAC JS6: Универсальность с немецким акцентом"
Exeed RX - ресурсный тест exeed rx (2023) респектабельный драйв
Тест драйв
07 октября 2024

Exeed RX
"Ресурсный тест Exeed RX: Респектабельный драйв"
Lada Vesta Cross - ресурсный тест lada vesta sw cross (2023) свежий взгляд
Тест драйв
03 октября 2024

Lada Vesta Cross
"Ресурсный тест Lada Vesta SW Cross: Свежий взгляд"
- groza traveller 800 в круиз на двух колесах
Мотоциклы
23 августа 2024


"В круиз на двух колесах"

Написано новостей:

3 5 1 8 5