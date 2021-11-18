Представлена Skoda Slavia

Skoda Auto добавила в свою гамму новую недорогую модель — Slavia. Новинка обладает глобальным статусом, но приоритетный рынок продаж – Индия

Во многом автомобиль унифицирован с седаном Volkswagen Virtus, который был представлен три года назад. Даже большинство кузовных панелей здесь взяты от Virtus – уникальными деталями являются лишь фары, передний и задний бампер, решетка радиатора. Салон практически полностью взят от модели Virtus. Что касается габаритов, то они следующие - 4541, 1752 и 1487 мм (длина, ширина, высота). Колесная база - 2651 миллиметр. Здесь хочется сделать уточнение - взгляните на эти цифры, ровно такие же габариты были у самой первой Skoda Octavia – машины классом выше.

Что касается моторной гаммы, то она достаточно обширна. На домашнем рынке их будет два – литровый и полуторалитровый. Каждый оснащен турбонаддувом. Мощность первого – 115 лошадиных сил, а второго -150 лошадиных сил. На других рынках будет предлагаться атмосферный двигатель 1.6 на 115 лошадиных сил.