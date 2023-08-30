Раскрыты интерьеры Skoda Kodiaq и Superb

В предверии официальной презентации, которая должна пройти этой осенью, компания Skoda опубликовала изображения интерьеров обновлённых моделей кроссовера Kodiaq и универсала Superb

Дизайн практически полностью идентичен, отличаются только несколько элементов: центральный тоннель у Kodiaq опоясан аркой из экокожи, «приборка» у Superb сверху накрывается козырьком, также немного по другому оформлены дверные карты и передняя панель. В отделке салона кроссовера используется больше пластика с серой текстурой, а декоративная подсветка растянулась по всему периметру салона непрерывной светодиодной полосой.

Оба автомобиля получили 13-дюймовую мультимедийную систему, 10-дюймовую приборку, мультифункциональное рулевое колесо с селектором КПП на колонке, а также систему из трёх шайб управления климат-контролем под названием Skoda Smart Dials. Каждое из трёх колесиков оснащено небольшим экраном, которое демонстрирует температуру, настройку сидения и несколько функций мультимедийной системы.