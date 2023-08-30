Автомобильный портал Motorpage
30 авг 2023

Раскрыты интерьеры Skoda Kodiaq и Superb

Раскрыты интерьеры Skoda Kodiaq и Superb
Автор фото: фирма-производитель

В предверии официальной презентации, которая должна пройти этой осенью, компания Skoda опубликовала изображения интерьеров обновлённых моделей кроссовера Kodiaq и универсала Superb

Дизайн практически полностью идентичен, отличаются только несколько элементов: центральный тоннель у Kodiaq опоясан аркой из экокожи, «приборка» у Superb сверху накрывается козырьком, также немного по другому оформлены дверные карты и передняя панель. В отделке салона кроссовера используется больше пластика с серой текстурой, а декоративная подсветка растянулась по всему периметру салона непрерывной светодиодной полосой.

Оба автомобиля получили 13-дюймовую мультимедийную систему, 10-дюймовую приборку, мультифункциональное рулевое колесо с селектором КПП на колонке, а также систему из трёх шайб управления климат-контролем под названием Skoda Smart Dials. Каждое из трёх колесиков оснащено небольшим экраном, которое демонстрирует температуру, настройку сидения и несколько функций мультимедийной системы.

При написании новости использовалась информация:
Колёса

Комментарии к новости

Последние новости

...
Skoda Kodiaq GT

В Россию приехал Skoda Kodiaq GT

18 августа 2023
Skoda Kamiq (2024)

Skoda представила обновленные Scala и Kamiq

02 августа 2023
Skoda Superb

Появились подробности о новом Skoda Superb

21 июля 2023
Skoda Scala

Skoda показала два новых автомобиля

19 июля 2023
Skoda Rapid

Skoda Rapid переделали в кабиролет

02 мая 2023

Российский рынок для Skoda не приоритет

28 марта 2023

 Новости Skoda

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Voyah Dream - voyah dream phev (2021) белый «фрейтлайнер» Тест драйв
30 августа 2023

Voyah Dream
"Белый «Фрейтлайнер»"
Omoda S5 - omoda s5 (2023) omoda — для народа?
Тест драйв
23 августа 2023

Omoda S5
"Omoda — для народа?"
Skywell HT-i - skywell ht-i (2023) вид спереди
Тест драйв
16 августа 2023

Skywell HT-i
"Если ехать долго-долго"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 6 4 5