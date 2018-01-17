О том, что Skoda Karoq не является полноценной заменой массовому и доступному Yeti говорили и в самой Skoda. Казалось компания забыла о своем главном преимуществе: недорогих и просторных автомобилях, однако, чехи все же работают и над массовым кроссовером.

В патентом бюро Китая оказалась заявка чешской компании на модель с названием Kamiaq. О том, что речь идет именно о крососвере сомнений нет никаких — по новой политике компании имена кроссоверов должны начинаться на K, а заканчиваться на q.

Позднее в сети появились и фотографии прототипа кроссовера. Машина внешне напоминает хэтчбека Skoda Rapid Spaceback, но инсайдеры говорят, что у данных моделей нет ни одной общей кузовной детали. Кроме того, Kamiaq построен на модульной платформе MQB: под давлением немцев в чешской компании вынуждены полностью отказаться от старой, но недорогой платформы PQ25.

Известно и каким двигателем будет оснащаться машина для китайского рынка: это 110-сильный 1,5-литровый бензиновый двигатель. В качестве трансмиссии будут предложены 5-ступенчатая механическая коробка передач и 6-диапазонный «автомат». А вот будет ли машина хотя бы в топ-версиях иметь полный привод пока неизвестно.

Вероятнее всего Skoda Kamiaq представят в апреле на автосалоне в Пекине, а в производство он пойдет в конце года. Будет ли машина продаваться на других рынках неизвестно. Но в России, где с начала года прекращена сборка Skoda Yeti, такой бы крососвер ох как подошел бы в конкурентной борьбе с Hyundai Creta и Renault Kaptur.

