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20 июл 2018

Российские Skoda получили виртуальную приборную панель

Российские Skoda получили виртуальную приборную панель
Автор фото: фирма-производитель

В Европе Skoda предлагает виртуальную приборную панель для некоторых своих моделей с февраля этого года, но в России эта опция стала доступна только сейчас.

На нашем рынке заменить обычные стрелочные приборы на широкоформатный экран можно на Skoda Octavia, Superb и Kodiaq. Обойдется виртуальная приборная панель в 23-27 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации.

Виртуальная приборная панель Skoda отличается от аналогичных на «братских» Volkswagen и Audi. Экран имеет четыре режима: классический, цифровой, инфо-профиль и минималистичный.

Классический вариант оформления подразумевает отображение в боковых частях дисплея спидометра и тахометра, стилизованных под аналоговые приборы. Зону, расположенную между ними, можно настроить индивидуально: например, вывести сюда текущий плейлист или масштабируемую карту навигационной системы.

Цифровой стиль означает, что вся ширина дисплея используется для отображения данных: к примеру, экрана развлекательной системы или карты навигации. При этом в верхней и нижней его части остается место для цифровых приборов. Здесь может быть показана, например, текущая скорость, дистанция до пункта назначения, расстояние или пробег.

Инфо-профиль — это вариант, при выборе которого в центральной части экрана отображается основной блок информации, например, карта, при этом слева, сверху и справа остается место для блоков, которые можно сконфигурировать индивидуально. Здесь могут быть размещены текущая скорость, пиктограммы навигационной системы, время в пути, индикатор включенной передачи и другие данные.

Минималистичный формат подразумевает два крупных блока информации. Например, это может быть текущая скорость или запас хода автомобиля. В верхней и нижней частях экрана также отображаются выбранные показатели — например, время. В том случае, если активирован навигатор, в центре дисплея визуализируются подсказки по маршруту.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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