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15 окт 2018

Шкода вступает в бой новым кроссовером

Шкода вступает в бой новым кроссовером
Автор фото: фирма-производитель

Компания Skoda дополняет свою линейку автомобилей SUV новым компактным кроссовером. Машину обещают выпустить на рынок в короткие сроки. По сообщению представителей бренда, в течение 12 месяцев она уже может поступить в продажу

По информации Шкода, новый кроссовер будет располагаться в линейке ниже Karoq и Kodiaq. Иными словами, автомобиль вступит в борьбу с Nissan Juke, прочно обосновавшемся в сегменте практически на всех рынках. В компании это хорошо понимают, но рассчитывают на успех своего автомобиля. Очевидно, будет предложена конкурентная ценовая политика.

Специалисты предрекают разнообразную линейку двигателей из хорошо известных 3-х цилиндровых модификаций VW. В топовых версиях комплектаций ожидается 1,5-литровый двигатель с 4-мя цилиндрами. Возможен и 1,6-литровый турбодизель. В качестве трансмиссии, скорее всего, будет предложено два варианта: МКПП и автомат с 2-мя сцеплениями. Полный привод у этого автомобиля, вероятно, предлагаться не будет.

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При написании новости использовалась информация:
CarsWeek, Speedme

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