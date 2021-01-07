Skoda анонсировала автомобиль-пояс

Весь мир, включая читателей Motorpage, гадал – какое же название получит новый кроссовер Skoda. Ясно было одно – начинаться оно будет с литеры «K». Итак, встречайте - автомобиль с названием предмета гардероба – «Кушак».

Правда, гардеробных признаков тут нет. Совсем нет. Дело в том, что наш рассматриваемый субъект предназначается для индийского рынка и название заимствовано из санскрита и вообще переводится как «правитель». Впрочем, это неважно. А важно то, что перед нами машина, которая построена на платформе MQB-A0. Технические характеристики пока не известны, ибо пока мы имеем только анонс, но одно скажем точно – полного привода здесь не будет, ибо конструкцией он не предусмотрен вовсе.

Теперь еще один интересный факт. Уже объявлено, что машина станет серийным воплощением концепта Skoda Vision IN. Это значит, что можно сделать предположения о других деталях машины. Например, концепт был оснащен полуторалитровым турбо-мотором. Возможно, он перейдет и на серийный внедорожник.