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27 мар 2017

Skoda анонсировала новый кроссовер

Skoda анонсировала новый кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Компания Skoda опубликовала первый тизер, на котором изображен ее новый электрический кроссовер с кузовом купе, премьера которого состоится на автосалоне в Шанхае

Подробностей пока немного, известно лишь, что дизайн автомобиля перекликается с недавно анонсированным кроссовером Kodiaq, но в отличии от него, концепция новинки будет ближе к новому Audi Q4.

Новый кроссовер Skoda должен стать первым полностью электрическим серийным автомобилем бренда. Эксперты полагают, что новинка рассматривается как альтернативы кроссоверу Yeti, новое поколение которого должно появиться уже конце нынешнего года. Известно, что новый кроссовер будет базироваться на платформе электромобилей Volkswagen МЕВ и его серийное производство начнется примерно в 2020-2021 годах.

К слову, сам концерн Volkswagen в рамках шанхайского автосалона так же обещал показать прототип своего электрического кроссовера, но информации о нем пока нет. Возможно его, а так же подробности о новом кроссовере Skoda покажут ближе к дате официальной премьеры.

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При написании новости использовалась информация:
Autocar

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