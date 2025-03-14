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14 мар 2025

Skoda анонсировала семиместный электрический кроссовер

Skoda анонсировала семиместный электрический кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Чешская компания Skoda анонсировала свой новый флагманский электрический кроссовер. Новинка, возможно, получит название Skoda Space и станет конкурентом Kia EV9 и Hyundai Ioniq 9

Судя по опубликованным изображениям, дизайн нового электрокара вдохновлен концептом Vision 7S 2022 года. Пока компания продемонстрировала, как выглядит многоярусная оптика автомобиля. По своим габаритам кроссовер будет сопоставим с Skoda Kodiaq (длина - 4758 мм, а колесная база - 2791 мм).

Базируется флагман на ваговской платформе MEB. Привод может быть задний или полный. Ожидаемый запас хода составит около 600 км по циклу WLTP.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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