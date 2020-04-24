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24 апр 2020

Skoda дает букве "К" новое значение

Skoda дает букве "К" новое значение
Автор фото: фирма-производитель

Концепт Skoda Vision IN, рассекреченный в Индии в начале февраля, обрел серийное имя. Как сообщает India Car News, производитель подал в местное патентное ведомство заявку на регистрацию торговой марки Kliq

Данный автомобиль – ближайший родственник европейских Skoda Scala и Kamiq и индийского же Volkswagen Taigun. Ему положены очередная разновидность модульной платформы MQB A0, 1,5-литровый 150-сильный бензиновый двигатель, семиступенчатый робот и только передний привод.

Первоначальный план подразумевал, что серийный Kliq покажут уже в этом году, но теперь из-за коронавируса презентацию могут отложить до следующего лета. Предполагается, что базовый вариант будет стоить около 900 тысяч рублей – в пересчете по текущему курсу. На местном рынке чешский кроссовер будет бороться, в основном, с Kia Seltos и Hyundai Creta.

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