Skoda готовится к премьере

На Женевском автосалоне чешский производитель покажет два важных автомобиля. Первый- компактный кроссовер Kamiq, которому уже давно пора увидеть свет, второй- купеобразный SUV

Отметим, что речь идет не о Skoda Kodiaq GT. Несмотря на то, что тестовые экземпляры попадали в объективы фотокамер в Европе, модель, в первую очередь, предназначается для китайского рынка. Так что старому свету придется либо подождать, либо смириться с тем, что этой модели в Европу путь закрыт. Однако отчаиваться не стоит, ведь в Skoda анонсировали куда более интересную премьеру.

Под "интересной премьерой" мы подразумеваем электрическое кросс-купе Vision iV. Электрокар пока заявлен в качестве концепта, однако, по неофициальным данным, решение о запуске такого SUV в серию уже принято: как сообщают чешские СМИ, на конвейер «купе» встанет уже в следующем году. Скорый запуск подтверждается и появлением некоторых технических данных. Известно, что новый прототип построен на платформе MEB, разработанной специально для электрических моделей концерна Volkswagen. Также автомобиль получит несколько инновационных решений в дизайне, например, видеокамеры вместо зеркал заднего вида.