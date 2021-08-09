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9 авг 2021

Skoda готовится представить новый седан

Skoda готовится представить новый седан

До конца года чешская марка представит новую модель Slavia, которая станет заменой Rapid для индийского рынка

По техническим параметрам новинка будет идентична кроссоверу Kushaq – платформа здесь одна и та же, а гамму силовых установок седана составят из двух турбомоторов.  Первый (трехцилиндровый) будет развивать 115 лошадиных сил, а второй (четырехцилиндровый 1.5) – 150 лошадиных сил. Трансмиссии – 6-ступенчатая механика или робот DSG.

Что касается внешности, то автомобиль окажется крупнее Rapid. Важный нюанс – автомобиль получит и  увеличенную колесную базу, что должно благоприятно сказаться на внутреннем просторе. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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