Skoda готовится представить новый седан

До конца года чешская марка представит новую модель Slavia, которая станет заменой Rapid для индийского рынка

По техническим параметрам новинка будет идентична кроссоверу Kushaq – платформа здесь одна и та же, а гамму силовых установок седана составят из двух турбомоторов. Первый (трехцилиндровый) будет развивать 115 лошадиных сил, а второй (четырехцилиндровый 1.5) – 150 лошадиных сил. Трансмиссии – 6-ступенчатая механика или робот DSG.

Что касается внешности, то автомобиль окажется крупнее Rapid. Важный нюанс – автомобиль получит и увеличенную колесную базу, что должно благоприятно сказаться на внутреннем просторе.