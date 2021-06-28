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28 июн 2021

Skoda Kushaq приедет в Россию

Skoda Kushaq приедет в Россию
Автор фото: фирма-производитель

Компания Skoda представила свой стратегический план развития под названием Next Level, он рассчитан до 2030 года. России там уделено особое внимание.

Собственно, главная цель плана - привести компанию на пятую позицию в рейтинге по объему продаж среди европейских автопроизводителей. Для достижения цели будет активно осваиваться электрификация модельного ряда. Соответственно,  все предприятия будут перепрофилированы под новую деятельность.

Второй важный пункт развития - экспорт. Здесь как раз и выходит на сцену наша страна, а помимо нее Индия и Северная Африка.  Чешский автопроизводитель видит потенциал для того, чтобы продавать на этих трех рынках  по полтора миллиона автомобилей в год начиная с 2030 года.  Собственно, один из ближайших пунктов развития экспорта - вывод Kushaq на российский рынок!

При написании новости использовалась информация:
Drom

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