Skoda Kushaq приедет в Россию

Компания Skoda представила свой стратегический план развития под названием Next Level, он рассчитан до 2030 года. России там уделено особое внимание.

Собственно, главная цель плана - привести компанию на пятую позицию в рейтинге по объему продаж среди европейских автопроизводителей. Для достижения цели будет активно осваиваться электрификация модельного ряда. Соответственно, все предприятия будут перепрофилированы под новую деятельность.

Второй важный пункт развития - экспорт. Здесь как раз и выходит на сцену наша страна, а помимо нее Индия и Северная Африка. Чешский автопроизводитель видит потенциал для того, чтобы продавать на этих трех рынках по полтора миллиона автомобилей в год начиная с 2030 года. Собственно, один из ближайших пунктов развития экспорта - вывод Kushaq на российский рынок!