Skoda назвала дату премьеры новой Fabia

Уже в мае чешский концерн представит новую Fabia. Однако, универсал будет представлен несколько позже из-за необходимости производственной адаптации.

Что на данный момент известно о новой «Фабии»? Например, моторная гамма. Так, базовыми силовыми установками станут литровые двигатели, которые будут сочетаться с пятиступенчатой механикой. Мощность каждого из моторов – 65 и 80 лошадиных сил, соответственно. Неким средним решением станут двигатели такого же объема, но уже с турбонаддувом. Их отдача составляет 95 и 110 лошадиных сил. Старшим же агрегатом станет полуторалитровый 150-сильный турбо мотор. Важный момент – все наддувные моторы сочетаются с 7-ступенчатым «роботом» DSG.

Любопытно, что в рамках пресс-конференции, на которой обозначили дату премьеры «Фабии», представители марки заявили и о будущей премьере новой версии кроссовера Enyaq. Речь идет о купе-кроссовере.