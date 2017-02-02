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2 фев 2017

Skoda опубликовала полный прайс на обновленные Octavia RS и Scout

Skoda опубликовала полный прайс на обновленные Octavia RS и Scout
Автор фото: неткаршоу.ком

Чешская компания Skoda опубликовала стоимость двух модификаций обновленной Octavia – «заряженной» RS-версии и вседорожного Scout – для российского рынка.

В конце января чешский автопроизводитель объявил о начале продаж обновленного семейства Octavia в нашей стране, теперь же настала очередь специальных модификаций. Производство Octavia RS и  Octavia Scout для российского рынка будет осуществляться у себя на родине, в Чехии, и первые «живые» автомобили появятся у официальных дилеров в РФ только в апреле. Сейчас же Skoda предлагает оформить предзаказ на обе новинки.

В основу обновленного вседорожного универсала легла, как не трудно догадаться, версия Octavia Combi. Однако, в отличие от своего прародителя, Scout обладает увеличенным на 30 мм дорожным просветом, а также дополнительными слоями пластиковой защиты на днище, чтобы лучше справляться с бездорожьем.

Моторная гамма автомобиля после рестайлинга не претерпела абсолютно никаких изменений. Под капотом Octavia Scout, как и прежде, может быть установлен единственный и безальтернативный турбированный 1,8-литровый TSI мощностью 180 л.с., который поставляется в комплекте с шестиступенчатой роботизированной «коробкой» DSG и системой полного привода. За такой автомобиль будущему валедльцу придется выложить, как минимум, 1 962 000 рублей.

«Заряженная» же модификация выпускается как на базе стандартного лифтбека Octavia, так и на базе универсала Combi. После обновления мощность турбированного двухлитрового TSI возросла со старых 220 л.с. до 230 л.с.. Таким образом, улучшенный агрегат способен разогнать лифтбек до первой «сотни» всего за 6,7 секунды, а универсал – за 6,8 секунды. Максимальная скорость в обоих вариантах составляет 250 км/ч.

В «базе» оба автомобиля поставляются с шестиступенчатой механической КПП. Стоимость Octavia RS с этой коробкой составит 2 196 000 рублей, тогда как цена Octavia Combi RS будет только начинаться от 2 276 000 рублей. В комплектации с шестиступенчатым «роботом» DSG стоимость лифтбека возрастет до 2 236 000 рублей, а универсала – до 2 316 000 рублей.

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При написании новости использовалась информация:
Tvoe-Avto, Коммерсантъ, Авторевю

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