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9 сен 2024

Skoda показала дизайн нового кроссовера Elroq

Skoda показала дизайн нового кроссовера Elroq
Автор фото: фирма-производитель

Компания Skoda опубликовала официальные эскизы внешнего облика электрического кроссовера Elroq. Ожидается, что автомобиль дебютирует в октябре этого года

Главной особенностью дизайна Elroq стала новая фирменная передняя часть, которую назвали Tech-Deck Face. Она выражается в раздельных матричных фарах, полном отсутствии решетки радиатора и переднем бампере с крупным воздухозаборникам. Помимо этого, на эскизах можно заметить, что автомобиль полностью лишен привычных шильдиков марки. Вместо них расположились буквенные обозначения чешского бренда.

Elroq сконструирован на платформе MEB от Volkswagen. Одномоторные версии получили электродвигатель мощностью 170 л.с. или 285 л.с. в зависимости от комплектации. Полноприводная модификация оснащена двумя электромоторами суммарной мощностью 299 л.с. Покупателям предложат аккумуляторы емкостьями 55 кВт*ч, 63 кВт*ч и 82 кВт*ч. Запас хода - до 560 км.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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