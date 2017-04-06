Автомобильный портал Motorpage
6 апр 2017

Skoda показала интерьер своего нового концепта

Skoda показала интерьер своего нового концепта
Автор фото: фирма-производитель

На автосалоне в Шанхае компания Skoda представит концепт E Vision: купе-кроссовер с электрической силовой установкой, который должен стать серийным через несколько лет. Следом за рисунками экстерьера чехи рассекретили скетчи салона концепта

Интерьер кроссовера выполнен в довольно футуристичном духе. У него парящая передняя панель с полным отсутствием «физических» кнопок, цифровая приборная панель, широкоформатный экран информационно-развлекательной системы по центру, еще один экран размещен перед передним пассажиром. Экраны для задних пассажиров размещены в спинках сидений передних сидений.

Также на всех четырех подлокотниках размещены небольшие тачскрины, похожие на смартфоны. Благодаря продуманной компоновке у Skoda E Vision отсутствует центральный тоннель, что делает салон автомобиля более просторным.

Купе-кроссовер рассчитан на четырех пассажиров. У него отсутствуют передние стойки, а сиденья могут поворачиваться на 20 градусов, что значительно упрощает посадку/высадку из машины.

«С помощью E Vision мы демонстрируем взгляд Skoda на будущие модели с электрическими силовыми установками, — заявил глава чешской компании Бернард Майер. — Кроме гибридных автомобилей мы запустим полностью электрические модели в разных сегментах до 2025 года. К этой дате каждый четвертый выпускаемый автомобиль будет электрическим».

Серийная модель, созданная по мотивам концепта E Vision, может стать первым электромобилем в гамме Skoda. Однако, до этого момента компания выпустит несколько гибридров, среди которых будут «зеленые» версии Octavia и Superb.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Skoda

Комментарии к новости

Последние новости

...
Skoda Kodiaq 2017

Skoda рассекретила комплектации Kodiaq для России

06 апреля 2017
Skoda

Skoda показала свой первый электрический концепт

31 марта 2017
Skoda Kodiaq 2017

Названа дата появления в России кроссовера Skoda Kodiaq

28 марта 2017

Skoda анонсировала новый кроссовер

27 марта 2017
Skoda Octavia RS 2017

Octavia Scout и Octavia RS уже в России

17 марта 2017

Skoda отзывает более 43 000 автомобилей

14 марта 2017

 Новости Skoda

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan Murano - nissan murano 2015 островитянин Автопутешествия
06 апреля 2017

Nissan Murano
"Островитянин"
Audi Q5 - audi q5 2017 задать жару
Тест драйв
05 апреля 2017

Audi Q5
"Задать жару"
- polaris ranger xp 900 eps high lifter edition и делу время, и потехе час
Мотоциклы
04 апреля 2017


"И делу время, и потехе час"
BMW X5 - bmw x5 xdrive40e 2016 в мечтах о калифорнии
Тест драйв
03 апреля 2017

BMW X5
"В мечтах о Калифорнии (California Dreamin)"

Написано новостей:

1 8 5 9 3