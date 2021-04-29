Skoda показала салон новой Fabia

В преддверии скорого дебюта хэтчбека чешская марка начинает подогревать интерес к модели при помощи тизеров. Первой «ласточкой» стали наброски интерьера.

Во-первых, стоит отметить, что новую Fabia построят на MQB-A0, что обеспечит модели прибавку в габаритах и дополнительный простор в салоне. Что касается самого интерьера, то здесь во главу угла будет поставлена симметрия - блоки приборной панели и мультимедийной системы будут иметь одну форму и размер. На скетчах также заметны некоторые яркие вставки на дверных картах и центральной консоли. Вполне возможно, что у автомобиля будут широкие возможности персонализации.

Интересно, что производитель уже успел и раскрыть моторную гамму будущей новинки. Так в роли базового мотора выступит трехцилиндровый атмосферный бензиновый агрегат рабочим объемом 1 литр. Его мощность невысока – всего лишь 65 лошадей, однако будут существовать и версии с турбо-наддувом. Своеобразным венцом линейки станет 150-сильный турбо-мотор 1.4.





