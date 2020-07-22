Skoda представила родстер Slavia на базе Scala

У Skoda есть корпоративное профессиональное училище Skoda Vocational School for Mechanical Engineering, которое расположено на родине компании — в чешском Млада-Болеславе. Его студентам раз в год в рамках практики готовят постройку уникального автомобиля на базе серийной модели

В этот раз студенты решили модернизировать модель Scala, лишив его крыши. Студенты черпали вдохновение в гоночной модели Skoda 1100 OHC 1957 года. Вместо крыши и задних сидений здесь установлен огромный обтекатель. В нем предусмотрены два «горба», установленных позади кресел водителя и пассажира. В итоге формируется образ в духе дорогих спорткаров вроде Ferrari 488 Spider. Чтобы дополнить образ, у Kodiaq RS были позаимствованы 20-дюймовые диски, с трудом поместившиеся в проемы. Тормоза и ступицы тут от Octavia RS.

Технически же это обычная Scala. Тут установлен 150-сильный 1,5-литровый мотор TSI и 7-ступенчатый «робот» DSG. Студенты лишь сделали звук выхлопа чуть более агрессивным. Кстати, проект носит имя Slavia — так называли марку велосипедов, которые выпускали Вацлав Клемент и Вацлав Лаурин на заре сотрудничества. Позже они займутся автомобилями, а затем компанию Laurin & Klement выкупит конгломерат, который в 1925 году был переименован в Skoda.