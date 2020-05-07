Skoda раскрыла информацию об электрическом кроссовере Enyaq

Новинка получит пять версий и сможет проезжать без подзарядки до 500 километров

Первенец Skoda на электрической платформе MEB, лежащей в основе вольксвагеновской линейки ID и хэтчбека Seat el-Born, в длину, ширину и высоту насчитывает 4648, 1877 и 1618 миллиметров соответственно. Колесная база новинки растянулась на 2765 миллиметров — это больше, чем у лифтбека Octavia. Объем багажника — 585 литров; максимальная масса буксируемого прицепа — 1200 килограммов. В компании подчеркивают, что у Enyaq iV неплохой для кроссоверов коэффициент сопротивления воздуху — 0,27. Например, у Kodiaq он равен 0,33, а у Tesla Model X — 0,25.

В продажу Skoda Enyaq iV поступит в пяти версиях. Начальная Enyaq iV 50 — это батарея с номиналом 55 киловатт-часов (из них доступны 52), смонтированный на задней оси 109-киловаттный электромотор (148 сил) и запас хода 340 километров. Кроссовер с индексом iV 60 предложит отдачу 132 киловатта (180 сил), аккумулятор емкостью 62 киловатт-часа (доступно 58) и дальность хода 390 километров. Заднеприводный iV 80 заявлен как самый дальнобойный: он оснащен тяговой батарей на 82 киловатт-часа (фактическое значение 77) и электромотором на 150 киловатт (204 силы), а без подзарядки проезжает до 500 километров.