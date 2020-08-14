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14 авг 2020

Skoda раскрыла внешность электрического кроссовера Enyaq

Skoda раскрыла внешность электрического кроссовера Enyaq
Автор фото: фирма-производитель

Чешская марка Skoda опубликовала дизайнерские скетчи, на которых раскрыла внешность своего первого электрокара – Enyaq iV. На новых тизерах показан стандартный кроссовер и спецверсия Founder's Edition

Enyaq получил вытянутую фальшрешетку радиатора с рисунком, имитирующим фирменные вертикальные ламели Skoda, зауженные фары со светодиодной полосой, рельефный капот и крупные воздуховоды. Уже известно, что Enyaq построят на модульной платформе MEB, лежащей в основе его немецкого «собрата» Volkswagen ID.4. Skoda раскрыла и габариты: в длину «зеленый» кроссовер достигает 4648 миллиметров, в ширину – 1877 миллиметров, а в высоту – 1618 миллиметров. Колесная база равна 2765 миллиметрам.

Базовый Enyaq под индексом iV50 укомплектуют 148-сильным электромотором и аккумулятором на 55 киловатт-часов, обеспечивающим до 340 километров хода на одной зарядке. Для версии iV60 предусмотрен двигатель на 179 сил и батарея емкостью 62 киловатт-часа, увеличивающая запас хода до 390 километров. Вариант с 204-сильным мотором и батареей на 82 киловатт-часа будет самым дальнобойным: без подзарядки такой Enyaq сможет проехать до 500 километров.

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