Skoda рассекретила интерьер электрокроссовера Enyaq

Компания Skoda продолжает подогревать интерес к будущему электрокроссоверу Enyaq iV. На этот раз чешский концерн опубликовал изображение, раскрывающее детали интерьера будущей электрической модели

Электрический кроссовер будет оборудован виртуальной приборной панелью и проекционным экраном с технологией дополненной реальности. Также Enyaq iV получит 13-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и тачпад, который чешские инженеры расположили возле миниатюрного селектора КПП.

В отделке интерьера чешские специалисты применили экологичные материалы. Комбинированный салон Enyaq iV выполнен из оливковой кожи и переработанных пластиковых бутылок. Как и во всех своих моделях, во внутреннем пространстве будущего электрокроссовера инженеры разместили множество отсеков для хранения различных мелочей. Дебютировать Skoda Enyaq iV должен первого сентября 2020 года.