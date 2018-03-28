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28 мар 2018

Skoda рассказала, когда представит новый кроссовер

Skoda рассказала, когда представит новый кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Когда Skoda в этом году выкатила на женевские подмостки концепт Vision X мало кто сомневался, что этот концепт пойдет в серию, уж слишком законченным он выглядел.

Теперь представители чешской компании официально подтвердили создание еще одной модели и она будет создана именно по мотивам Vision X. Покажут кроссовер через год, на автосалоне в Женеве, там же где показывали концепт.

Кроссовер выполнен в общей со старшими моделями, Kodiaq и Karoq стилистике, но отличается от них «двухэтажной» оптикой с узкими верхними дневными светодиодными ходовыми огнями и основными блоками фар, расположенными в переднем бампере. В принципе, Vision X производит впечатление серийно машины, единственное, пожалуй, отличие это огромные для такой маленькой машины 20-дюймовыми с нелепой для кроссовера низкопрофильной резиной.

Skoda Vision X можно назвать родственником уже серийных Volkswagen T-Roc и Seat Arona, но машина построена на новой версии платформы MQB, поэтому чешский кроссовер длиннее, у него больше колесная база, больше салон и багажный отсек. Этот же вариант платформы ляжет в основу лифтбэка Skoda Rapid следующего поколения.

Концепт был оснащен необычной гибридной установкой, объединяющей битопливный двигатель, двух электромоторов и блока батарей. Но серийная версия получит обычные силовые агрегаты: 3- и 4-цилиндровые бензиновые и дизельные моторы. В линейке Skoda новый кроссовер займет место между Karoq и Kodiak.
 

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При написании новости использовалась информация:
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