В сети оказалась фотография одного из слайдов с закрытой презентации Skoda для китайских дилеров. Как это уже было неоднократно, именно они узнают о планах по расширению модельного ряда первыми, задолго до прессы или общественности.

Самое интересное на слайде это модель с названием Kodiaq GT: это будущее кросс-купе, о внешности которого пока остается только догадываться: нет ни шпионских фотографий, ни дизайнерских скетчей. Но вряд ли это будет модель в стиле BMW X6 или Mercedes-Benz GLE: чехи слишком дорожат практичностью своей марки.

Так что, скорее всего, машина будет идеологически похожа на Range Rover Velar: более динамичные формы, ниспадающая линия крыши, острый наклон задних стоек. Когда появится Skoda Kodiaq GT? Вероятнее всего машину покажут в следующем году, но в производство она пойдет лишь в 2019-м.

Еще одна загадочная модель скрывается под подписью Mainstream SUV. Что это за модель не поясняется, но и так понятно, что речь о субкомпактном городском кроссовере, чешском варианте Volkswagen T-Roc. Слухи о такой модели идут давно, даже предварительное имя называлось, Polar. Но так как названия кроссоверов у Skoda теперь начинаются с буквы «К», вероятнее всего, у серийной модели будет иное название. По некоторым данным машину представят уже весной, на автосалоне в Женеве.