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25 июл 2019

Skoda сделала хэтчбек Scala пригодным для аллергиков

Skoda сделала хэтчбек Scala пригодным для аллергиков
Автор фото: фирма-производитель

Чешский автопроизводитель Skoda подготовил для хэтчбека Scala новую технологию защиты водителей с аллергией на пыльцу. Двухзонный климат-контроль теперь умеет обнаруживать и предотвращать попадание аллергена в салон.

Система Climatronic способна обнаруживать частицы пыльцы и автоматически переходить в режиме рециркуляции воздуха. В хэтчбеке используется специальный фильтр и датчик качества воздуха, настроенные на обнаружение аллергена. Он срабатывает практически моментально, отключая внешние воздухозаборники, тем самым предотвращая попадание пыльцы в салон.

Помимо этой функции, система кондиционирования оборудована несколькими датчиками, которые отслеживают температуру и влажность салона, обеспечивая максимально быстрое охлаждение воздуха в салоне. Также хэтчбек оборудован датчиком солнечного света, который не только умеет определять интенсивность солнечных лучей, но и их направление. Исходя из этих данных автомобиль самостоятельно может отрегулировать температуру отдельно для каждой части салона.

При написании новости использовалась информация:
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