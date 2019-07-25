Skoda сделала хэтчбек Scala пригодным для аллергиков

Чешский автопроизводитель Skoda подготовил для хэтчбека Scala новую технологию защиты водителей с аллергией на пыльцу. Двухзонный климат-контроль теперь умеет обнаруживать и предотвращать попадание аллергена в салон.

Система Climatronic способна обнаруживать частицы пыльцы и автоматически переходить в режиме рециркуляции воздуха. В хэтчбеке используется специальный фильтр и датчик качества воздуха, настроенные на обнаружение аллергена. Он срабатывает практически моментально, отключая внешние воздухозаборники, тем самым предотвращая попадание пыльцы в салон.

Помимо этой функции, система кондиционирования оборудована несколькими датчиками, которые отслеживают температуру и влажность салона, обеспечивая максимально быстрое охлаждение воздуха в салоне. Также хэтчбек оборудован датчиком солнечного света, который не только умеет определять интенсивность солнечных лучей, но и их направление. Исходя из этих данных автомобиль самостоятельно может отрегулировать температуру отдельно для каждой части салона.