Skoda Slavia – названа дата премьеры

Новый бюджетный седан компактного класса будет представлен в декабре текущего года. Основным рынком сбыта модели станет Индия, однако, модель может получить и глобальный статус.

В данный момент о машине известно достаточно много. Используемую платформу уже можно назвать в некотором роде стандартом – MQB. Соответственно во многом автомобиль будет побратим и Skoda Scala, и Skoda Rapid, а также Volkswagen Polo и Seat Ibiza. В линейку двигателей войдут 1,0-литровые трехцилиндровые турбомоторы мощностью 95 и 110 лошадиных сил. Будет и альтернатива в виде турбо-мотора 1.5 на 150 лошадиных сил. А что там с коробками передач? Отвечаем – либо 6-ступенчатая механическая КПП, либо 7-ступенчатый робот DSG. К слову, старший мотор будет работать в паре лишь с роботом.

Пару слов о дизайне – он скомпилирован из черт моделей Rapid и Scala. Для облегчения восприятия можете взглянуть на одноименный концепт Slavia, который был представлен в прошлом году – серийная версия автомобиля позаимствует несколько стилистических решений и от него.