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23 авг 2018

Skoda собрала миллионный кроссовер

Skoda собрала миллионный кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Компания Skoda похвасталась очередной знаменательной цифрой: выпуском юбилейного, миллионного по счету, кроссовера. Этот результат был достигнут чехами за девять лет

Юбилейным стал Skoda Karoq со 150-сильным турбомотором объемом 1,5 литра и семиступенчатым «роботом» DSG. Автомобиль был отправлен покупателю в Испанию. Машину выпустили на заводе Skoda в Квасинах.

Первый кроссовер, компактный Skoda Yeti, компания выпустила в 2009 году. Машина собиралась до конца 2017 года, причем последние экземпляры были выпущены в России на сборочной площадке Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде.

За годы производства Skoda Yeti разошелся тиражом в 648,5 тысяч экземпляров. Эту модель сменила Skoda Karoq, построенная на модульной платформе MQB. Компания менее чем за два года произвела уже 87,8 тысяч этих кроссоверов. Кроме того, в гамме чешской компании есть и большой кроссовер Skoda Kodiaq. Его продажи на сегодняшний день составляют 215,7 тысяч экземпляров. Наконец, в Китае в этом году был показан бюджетный Skoda Kamiq. На данную модель уже собрано более 12 тысяч заказов.

Сегодня Skoda собирает кроссоверы в Чехии, России и Китае. В следующем году Skoda покажет компактный кроссовер, а в начале следующего десятилетия в гамме должен появиться новый электрический кроссовер.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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