Компания Skoda похвасталась очередной знаменательной цифрой: выпуском юбилейного, миллионного по счету, кроссовера. Этот результат был достигнут чехами за девять лет

Юбилейным стал Skoda Karoq со 150-сильным турбомотором объемом 1,5 литра и семиступенчатым «роботом» DSG. Автомобиль был отправлен покупателю в Испанию. Машину выпустили на заводе Skoda в Квасинах.

Первый кроссовер, компактный Skoda Yeti, компания выпустила в 2009 году. Машина собиралась до конца 2017 года, причем последние экземпляры были выпущены в России на сборочной площадке Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде.

За годы производства Skoda Yeti разошелся тиражом в 648,5 тысяч экземпляров. Эту модель сменила Skoda Karoq, построенная на модульной платформе MQB. Компания менее чем за два года произвела уже 87,8 тысяч этих кроссоверов. Кроме того, в гамме чешской компании есть и большой кроссовер Skoda Kodiaq. Его продажи на сегодняшний день составляют 215,7 тысяч экземпляров. Наконец, в Китае в этом году был показан бюджетный Skoda Kamiq. На данную модель уже собрано более 12 тысяч заказов.

Сегодня Skoda собирает кроссоверы в Чехии, России и Китае. В следующем году Skoda покажет компактный кроссовер, а в начале следующего десятилетия в гамме должен появиться новый электрический кроссовер.

