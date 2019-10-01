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1 окт 2019

Skoda станет конкурентом Hyundai

Skoda станет конкурентом Hyundai

Руководство концерна Volkswagen пересмотрит позиционирование брендов, входящих в его состав. В рамках новой стратегии развития усилится дифференциация Volkswagen, Seat и Skoda

Ответственный за продуктовую стратегию Volkswagen Group Михаэль Йост в интервью Automotive News Europe сообщил, что бренд Seat, например, вполне мог бы стать более эмоциональным, как модели Cupra. При этом марку хотели бы видеть конкурентом Alfa Romeo — то есть более дорогой и премиальной.

Skoda, напротив, должна отказаться от большинства дорогих опций вроде отделки салона алькантарой и крыши из искусственной замши и перейти в более низкий ценовой сегмент, где покупателям требуется функциональность. Volkswagen желает усилить позиции марки в Восточной Европе, где ей предстоит бороться за покупателей с Kia, Hyundai и Dacia. Volkswagen как бренд тоже изменится, но так, чтобы его линейка не пересекалась с линейками других марок.

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