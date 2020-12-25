Skoda тестирует очень маленький кроссовер

На дорогах прекрасного индийского города Мумбаи шпионам удалось заснять новинку Skoda, очень компактную и полностью покрытую камуфляжем. У читателей Motorpage есть какие-то догадки?

Ладно, не будем тянуть – это серийная версия концепта Vision In, который показали на автосалоне в Дели почти год назад. Технически перед нами Volkswagen, точнее платформа MQB-A0. Хотя провести какую-то параллель между «родственниками по концерну» сложно – по габаритам новинка с длиной в 4256 миллиметров располагается между Volkswagen Taigun и Volkswagen Tharu.

Однако, по агрегатам машинка похожа именно на Taigun. Уже заявлено, что под капотом чешской новинки расположится маленький литровый бензиновый трехцилиндровый наддувный мотор мощностью 110 л.с., работающий вместе с механической или автоматической трансмиссией. Будет и альтернатива – 1.5-литровый турбо-мотор с DSG.