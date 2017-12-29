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29 дек 2017

Skoda возродит имя Felicia

Skoda возродит имя Felicia
Автор фото: фирма-производитель

Компания Skoda намерена использовать Felicia для своего первого электромобиля. Пятидверный хэтчбек получит название Felicia E и будет создан на платформе MEB концерна Volkswagen.

По данным СМИ, своими размерами он будет сопоставим с пятидверным Skoda Rapid Spaceback, но в силу особенностей компоновки улов и агрегатов будет иметь более просторный салон. Хэтчбек получит один электромотор и блок батарей, который позволит ему проехать до 350 километров на одной зарядке. По сути это будет более дешевый вариант Volkswagen I.D., причем, более практичный, так как Skoda не намерена менять свой подход к созданию автомобилей и в новом для себя сегменте.

Кроме хэтчбека в гамме чешского производителя появится и электрический кроссовер, который займет промежуточную ступеньку меджу Karoq и Kodiaq. Машина получит два электромотора суммарной мощностью 300 л.с. Запас хода кроссовера составит 500 километров. Кроссовер станет самой дорогой моделью Skoda в истории, но все равно будет стоить в два раза меньше Tesla Model X.
 

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При написании новости использовалась информация:
Auto Express

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