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7 дек 2018

Skoda возвели «Скалу»

Skoda возвели «Скалу»

Skoda представила новый хэтчбек- Scala. Новинка щеголяет  большими размерами - от габаритов кузова и простора в салоне, до диагонали дисплея.  Кроме того, у автомобиля есть интернет и элемент дизайна, как у Lada

Да, новинка, действительно, получилась большой и по многим параметрам приблизилась к своей старшей сестре- модели Octavia. Например, по внутреннему  пространству у двух моделей теперь полный паритет, а багажник новой «Скалы» лишь немногим отстает от «Октавии», кстати, его параметры таковы - 467 литров в «обычном» исполнении, и 1410 литров при сложенных задних сидениях.

Что касается дизайна, то во многом он повторяет черты концепта VisionRS. Интересная черта - в компании решили отказаться от эмблемы на багажнике, теперь его венчает название марки, выполненное большими буквами, как на автомобилях Lada. К слову, внутри нас ожидает полный хай-тек. Достаточно указать на то, что автомобиль оснащается виртуальной панелью приборов (причем самой большой в классе) и полноценным модулем мобильной связи. Кстати, будущие владельцы смогут  управлять многими функциями автомобиля через специальное приложение на смартфоне.

С технической точки зрения - все стандартно. Автомобиль построен на платформе MQB, а моторная линейка будет состоять из четырех агрегатов. Базовые версии получат бензиновый 3-цилиндровый агрегат объемом в литр и мощностью 95 либо 115 лошадиных сил. Кстати, гибридной версии у автомобиля не будет, зато предполагается дизельная - с мотором 1,6 л (115 л.с.). В качестве старшего двигателя здесь выступает полуторалитровая «турбочетверка» на 150 лошадиных сил.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Авто@mail.ru

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