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16 авг 2021

Стала известна базовая стоимость рестайлингого Skoda Kodiaq

Стала известна базовая стоимость рестайлингого Skoda Kodiaq

Компания Skoda объявила стоимость базового кроссовера Kodiaq в рестайлинговом варианте: самый доступный кроссовер будет стоить 1 961 000 рублей.

Что касается агрегатной базы, то начальный Kodiaq будет предлагаться лишь с турбо-мотором 1.4 (125 лошадиных сил) и механической трансмиссией.  Привод – только передний. Если же говорить об оснащении, то автомобиль уже в базе будет прилично упакован. На машину по умолчанию будет установлена светодиодная оптика, включая противотуманные фары.

Внутри же клиентам будет доступен и климат-контроль, и подогрев передних кресел, и мультимедийная система.  Напомним, что обновленный Kodiaq будет собираться в Нижнем Новгороде.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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