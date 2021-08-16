Стала известна базовая стоимость рестайлингого Skoda Kodiaq

Компания Skoda объявила стоимость базового кроссовера Kodiaq в рестайлинговом варианте: самый доступный кроссовер будет стоить 1 961 000 рублей.

Что касается агрегатной базы, то начальный Kodiaq будет предлагаться лишь с турбо-мотором 1.4 (125 лошадиных сил) и механической трансмиссией. Привод – только передний. Если же говорить об оснащении, то автомобиль уже в базе будет прилично упакован. На машину по умолчанию будет установлена светодиодная оптика, включая противотуманные фары.

Внутри же клиентам будет доступен и климат-контроль, и подогрев передних кресел, и мультимедийная система. Напомним, что обновленный Kodiaq будет собираться в Нижнем Новгороде.