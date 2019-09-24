Тысячу российских «Шкод» просят приехать на сервис

Компания Skoda приняла решение отозвать в России 1242 автомобиля. Сервисная акция коснется моделей Octavia и Yeti, которые были проданы в период с 2014 по 2015 год

«Причиной отзыва автомобилей с двигателями 1,2 л и 1,6 л являются винты крепления корпуса регулятора фаз газораспределения, которые могли ослабнуть. Из-за этого дефекта масло может вытечь и попасть на проезжую часть», — говорится в сообщении Росстандарта.

В сервисных центрах на всех отзываемых автомобилях заменят регулятор фаз газораспределения. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. Несколькими месяцами ранее, в июне, компания Skoda приняла решение отозвать в России 24 автомобиля. Сервисная акция коснулась моделей Octavia, Superb и Kodiaq, которые были проданы с 2018 по 2019 год. Как сообщает Росстандарт, причина сервисной акции — проблемы с подушками безопасности.