Компания Skoda остро нуждалась в полноценной замене Yeti, так как новый Karoq оказался слишком технологичным и, следовательно, дорогим для развивающихся рынков. Поэтому для Китая была создана новая модель.

Внешность кроссовера схожа с Skoda Rapid Spaceback, да и размеры практически одинаковые: длина 4390 мм, размер колесной базы — 2688 мм. Салон не имеет ничего общего с кроссоверами для европейского рынка. Здесь абсолютно ровная передняя панель, в центральной ее части расположен экран мультимедийной системы, сверху ниша мелочевки, а ниже — блок управления климат-контролем.

На китайском рынке Skoda Kamiq будет оснащаться 110-сильным 1,5-литровым бензиновым двигателем. В качестве трансмиссии будут предложены 5-ступенчатая механическая коробка передач и 6-диапазонный «автомат». А вот будет ли машина хотя бы в топ-версиях иметь полный привод пока неизвестно.

Возможно ли появление этой модели в России? Да, ведь в Skoda решили не продавать у нас Karoq, а новинка смогла бы занять место Yeti, который пользовался неплохой популярностью на нашем рынке.