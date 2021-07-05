В Россию приехала самая доступная Skoda Octavia

Компания Skoda объявила о старте приема заказов в России на базовую модификацию лифтбека Octavia. Стоимость такого автомобиля стартует с отметки в 1490000 рублей

Под «доступной» модификацией мы подразумеваем машину с атмосферным двигателем 1.6 мощностью в 110 лошадиных сил и механической 5-ступенчатой трансмиссией. Заметим, что автомобиль в такой конфигурации выглядит далеко не самым медленным – разгон до сотни занимает одиннадцать секунд.

Что касается оснащения, то «в базу» уже входит система бесключевого доступа в салон и запуска двигателя, кондиционер, диодные дневные ходовые огни и мультимедиа с сенсорным дисплеем.