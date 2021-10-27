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27 окт 2021

В Skoda раскрыли характеристики седана Slavia

В Skoda раскрыли характеристики седана Slavia
Автор фото: фирма-производитель

Компания Skoda назвала основные технические характеристики нового бюджетного седана Slavia, премьера которого состоится до конца 2021 года.

Давайте сразу разберемся с двигателями, с которыми машина будет продаваться. Их будет ровно два. Первый - трехцилиндровый 110-сильный турбомотор объемом в один литр. Альтернативой ему выступает полуторалитровый четырехцилиндровый 150-сильный двигатель. Отметим, что в России с этим двигателем предлагается кроссовер Skoda Karoq. Что касается коробок передач, то в паре со старшим двигателем работает 7-ступенчатый робот. Младшему мотору полагается либо 6-ступенчатая механика, либо классический автомат.

По своим габаритам новинка очень близка к седану Rapid, который продается в России. Длина Slavia составляет 4541 мм, ширина — 1752 мм, высота — 1487 мм, а размер колесной базы равен 2651 миллиметру. У Rapid эти показатели следующие: длина - 4512 мм, ширина — 1706 мм, высота — 1461 мм.
 

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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