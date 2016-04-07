Рестайлинг Subaru Outback - Карьерный рост

Обновленный Subaru Outback вышел на новый уровень комфорта, оснащения и безопасности, сохранив в силе базовые ценности, за которые эту модель уже два десятка лет выбирают поклонники японской марки

Усовершенствованный Outback начнет поступать российским дилерам Subaru в конце апреля, привлекая покупателей современной внешностью и обширным пакетом адаптации. Такие автомобили легче всего опознать по более изящному оформлению решетки радиатора и передней оптике с обновленной светодиодной графикой. Измененные внешние зеркала улучшили аэродинамику, светодиодные фары могут подсвечивать повороты, а пластиковый обвес и перепрофилированный передний бампер лучше защищают машину от грязи и камней.

Интерьер универсала сохранил классическую компоновку, но стал выглядеть изящнее и дороже. Рулевому колесу подправили эргономику, центральная консоль «оделась» в модный декор, а переднюю панель и карты дверей топовых исполнений украсили контрастной прострочкой. По-премиальному выглядят также новый блок климат-контроля с дисплеями внутри регуляторов температуры и мультимедийный центр Subaru Starlink с сенсорным экраном диагональю 8 дюймов. Обновленная мультимедиа, поддерживающая сервисы Apple CarPlay и Android Auto, оснащена русифицированной навигацией и улучшенной системой распознавания голоса.

В салоне стало также заметно тише – свою лепту внесли оптимизированная аэродинамика, доработанная трансмиссия и перекалиброванная система управления двигателем. Общий уровень комфорта повысился и за счет доработки системы кондиционирования – она получилась мощнее и быстрее выходит на заданную температуру. В популярном среди россиян пакете «теплых» опций теперь предлагаются подогрев руля, всех сидений, внешних зеркал и зоны покоя стеклоочистителей – то, что нужно для холодных российских регионов.

А как вам такие новшества, как сразу два USB-разъема в задней консоли, ключ-транспондер с улучшенным шифрованием от перехвата сигнала, модернизированная система мониторинга давления в шинах, более плавный ход рычага селектора и авторежим у всех электростеклоподъемников? Как видите, разработчики вооружили Outback до зубов, сохранив в активе базовые преимущества в виде просторного салона, отличного обзора и выверенного баланса между управляемостью, проходимостью и комфортом.

Прогресс в сфере безопасности колоссальный. Упор сделан на инновационный комплекс безопасности EyeSight, включающий функции адаптивного круиз-контроля, автоматического экстренного торможения, удержания в полосе движения (электроника возвращает машину на курс легким подруливанием) и предаварийного управления акселератором (система не позволяет автомобилю резко ускориться, если впереди препятствие). О безопасности радеет и модернизированная система фронтального и бокового обзора SVM. С ее помощью изображения зон перед автомобилем и со стороны перед-него пассажира выводятся на центральный дисплей. А комплекс систем Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD) следит за объектами в слепых зонах и предупреждает о возможном столкновении при движении задним ходом (с движущимися в поперечном направлении транспортными средствами) и при смене полосы движения (с попутными транспортными средствами).

Что же касается адаптации модели к нашим условиям, то к этому вопросу субаровцы подошли просто-таки скрупулезно. К примеру, чтобы не дать «ослепнуть» элементам комплекса EyeSight, на рычаге стеклоомывателя со стороны переднего пассажира установлена дополнительная форсунка. Подвеску же откалибровали с учетом разбитых дорог – для этого японские специалисты провели серию тестов на российских региональных трассах.

Драйверская составляющая по-прежнему в приоритете. Настройки руля пересмотрены в сторону большей отзывчивости, а система активного управления вектором тяги ATV (подтормаживающая колесо, внутреннее по отношению к повороту) помогает заправить машину на вираж. Совладать же с бездорожьем помогут большой дорожный просвет (213 мм), фирменная система симметричного полного привода Subaru AWD и функция X-Mode, которая настраивает блок управления двигателем, вариаторную трансмиссию и систему стабилизации на езду по пересеченной местности.

Линейку бензиновых оппозитных двигателей доработали с прицелом на снижение потери на трение и уровня вибраций. Базовая модификация Subaru Outback предлагается с 2,5-литровой «четверкой» мощностью 175 л.с., топовая версия получила 3,6-литровую 260-сильную «шестерку». Оба агрегата сочетаются с модернизированным вариатором Lineartronic, получившим укороченные звенья цепи. Усовершенствованный вариатор умеет имитировать режим кикдауна, а ощущение динамики усилено за счет обострения отклика на нажатие педали акселератора. Как и прежде, водитель может варьировать настройки трансмиссии, рулевого привода и остроту педали «газа» клавишами управления системы SI-Drive на правой спице руля.

Словом, клиенты получили надежный, комфортабельный, высокотехнологичный и еще более безопасный автомобиль, вобравший в себя передовые ноу-хау японской компании и отлично приспособленный к российским условиям эксплуатации. При этом цены на базовое исполнение машины, выпускаемой в Японии, составляют 2 449 000 рублей.