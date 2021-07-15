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15 июл 2021

В Россию приехал новый Outback

В Россию приехал новый Outback
Автор фото: фирма-производитель

Компания Subaru Motor объявляет официальный старт приема заказов на абсолютно новый кроссовер Subaru Outback шестого поколения

В основе Subaru Outback 2021 модельного года лежит платформа нового поколения Subaru Global Platform (SGP). Модульная архитектура была разработана для новых моделей Subaru и поэтапно внедряется на каждой из них вместе со сменой поколений. SGP позволила улучшить управляемость и устойчивость автомобилей, повысить комфорт и обеспечить высочайший уровень пассивной безопасности. А еще за счет Subaru Global Platform новый Outback увеличился в размерах и стал вместительнее. По сравнению с прошлым поколением длина автомобиля увеличилась на 50 мм (до 4870 мм), ширина – на 35 мм (1875 мм), а высота (1675 мм) и колесная база (2745 мм) остались без изменений. Высота дорожного просвета, как и прежде, составляет 213 мм.

Что касается двигателей, то на российском рынке новый Subaru Outback оснащается горизонтально-оппозитным бензиновым двигателем Subaru Boxer 2,5 литра нового поколения с непосредственным впрыском топлива. В обновленном двигателе 90% новых деталей. Его максимальная мощность увеличилась на 13 л.с. и теперь составляет 188 лошадиных сил. 

При написании новости использовалась информация:
Subaru

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