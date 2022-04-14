Subaru Outback пережил плановое обновление

Subaru представила в США обновленный Outback. Модель подверглась плановому рестайлингу спустя три года после дебюта

Внешность кросс-универсала подретушировали при помощи новых колесных дисков, бампера с «клыками» из неокрашенного пластика, увеличенных накладок на колесные арки и новых противотуманных фар. Фактически, машина стала очень походить на свою внедорожную версию Wilderness, к слову, ее рестайлинг состоится лишь через год.

Интерьер машины не изменился, однако набор технологий расширился. К примеру, Outback получил последнюю версию комплекса систем безопасности EyeSight, которая отличается быстродействием. В топ-версии Touring к двум имеющимся камерам добавлена дополнительная широкоугольная камера: с ее помощью система быстрее распознает пешеходов и велосипедистов.

В техническом плане – никаких революций, даже маленьких изменений нет. Под капотом по-прежнему трудится 185-сильный 2.5-литровый оппозитник, а альтернативой служит 264-сильная «турбочетверка» объемом 2,4 литра. Оба мотора работают в паре с вариатором.

