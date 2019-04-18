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18 апр 2019

Представлен обновленный Subaru Outback

Представлен обновленный Subaru Outback
Автор фото: фирма-производитель

Компания Subaru представила в Нью-Йорке кроссовер Outback шестого поколения, который получил важные технические новшества и приятные штрихи в оснащении

Дизайн автомобиля изменился, и теперь в нем прослеживаются черты иного представителя концерна Subaru, а именно Subaru Forester. Важно отметить, что новый Outback “переехал” на модульную платформу SGP (Subaru Global Platform), применение которой позволило повысить прочность конструкции, снизить центр тяжести, улучшить управляемость, а также уменьшить уровень шума и вибраций.

Subaru Outback нового поколения лишился шестицилиндрового двигателя, который заменили 2,4-литровой «турбочетверкой», выдающей 264 л. с. и 375 Н•м крутящего момента. Кроме того, в моторную гамму вошел 2,5-литровый атмосферный четырехцилиндровый двигатель, выдающий 185 сил и 240 ньютон-метров. Оба мотора работают в паре с вариатором с восемью виртуальными ступенями и системой полного привода.

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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