Автомобильный портал Motorpage
27 фев 2026

Subaru объяснил, почему Outback превратился в кроссовер

Subaru объяснил, почему Outback превратился в кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Модель 2026 года стала заметно ближе к традиционному образу кроссовера

По словам представителей бренда, решение не было спонтанным. В процессе разработки проводились фокус-группы, участники которых подчеркивали важность практичности прежнего Outback. Клиентам нравились удобство посадки, вместительность и универсальность. При этом они не хотели увеличения габаритов, хотя выступали за дополнительное пространство для багажа.

В результате, колесная база сохранилась (2745 мм), общая длина (4869 мм) и ширина (1879 мм) практически не изменились, а высота выросла примерно на 4 см (до 1714 мм). Дорожный просвет также увеличился до 203 мм.

В Subaru уверены, что более кроссоверный облик поможет привлечь новую аудиторию. Исследования показали, что часть молодых покупателей положительно оценивала практичность Outback, но отказывалась от покупки из-за внешности прежнего поколения.

При этом реакция поклонников оказалась неоднозначной. Некоторые владельцы прямо заявляют, что нынешний универсал стал для них последним. Критика звучит и на профильных форумах, где переход к формату кроссовера воспринимается как отказ от традиций.

При написании новости использовалась информация:
carbuzz

Комментарии к новости

Последние новости

...
Subaru Outback (2023)

Subaru Outback пережил плановое обновление

14 апреля 2022
Subaru Outback (2020)

В Россию приехал новый Outback

15 июля 2021
Subaru Outback 2020

Обновленный Subaru Outback доедет до России

06 декабря 2019
Subaru Outback 2020

Представлен обновленный Subaru Outback

18 апреля 2019
Subaru Outback

Анонсирован новый Subaru Outback

11 апреля 2019
Subaru Outback

Начались российские продажи обновленного Subaru Outback

27 апреля 2018

 Новости Subaru Outback

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Suzuki Baleno - suzuki baleno (2022) японская марка, индийская сборка Тест драйв
27 февраля 2026

Suzuki Baleno
"Японская марка, индийская сборка"
Changan CS75 Plus - changan cs75 plus (2026) держать себя в тонусе
Тест драйв
23 февраля 2026

Changan CS75 Plus
"Держать себя в тонусе"
Evolute I-Joy - evolute i-joy (2026) электричество и змей горыныч
Тест драйв
16 февраля 2026

Evolute I-Joy
"Электричество и Змей Горыныч"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 8 9 5