Subaru объяснил, почему Outback превратился в кроссовер

Модель 2026 года стала заметно ближе к традиционному образу кроссовера

По словам представителей бренда, решение не было спонтанным. В процессе разработки проводились фокус-группы, участники которых подчеркивали важность практичности прежнего Outback. Клиентам нравились удобство посадки, вместительность и универсальность. При этом они не хотели увеличения габаритов, хотя выступали за дополнительное пространство для багажа.

В результате, колесная база сохранилась (2745 мм), общая длина (4869 мм) и ширина (1879 мм) практически не изменились, а высота выросла примерно на 4 см (до 1714 мм). Дорожный просвет также увеличился до 203 мм.

В Subaru уверены, что более кроссоверный облик поможет привлечь новую аудиторию. Исследования показали, что часть молодых покупателей положительно оценивала практичность Outback, но отказывалась от покупки из-за внешности прежнего поколения.

При этом реакция поклонников оказалась неоднозначной. Некоторые владельцы прямо заявляют, что нынешний универсал стал для них последним. Критика звучит и на профильных форумах, где переход к формату кроссовера воспринимается как отказ от традиций.