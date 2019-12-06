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6 дек 2019

Обновленный Subaru Outback доедет до России

Обновленный Subaru Outback доедет до России
Автор фото: фирма-производитель

Универсал повышенной проходимости Subaru Outback шестого поколения, дебютировавший в апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке, поступит в продажу на российском рынке, однако,  только в 2021 году

Как сообщает Российская газета со ссылкой на представителей марки, В  2020 году Subaru привезёт в Россию лишь модернизи¬рованный Subaru XV с немного изменёнными бамперами, а также спецверсии кроссовера Forester и седана Legacy.  Дебют же нового Outback в России произойдет лишь через год.

Напомним, что В шестом поколении Outback переехал на модульную платформу SGP (Subaru Global Platform), на которой построены все последние модели Subaru. Базовым мотором для нового Outback является атмосферный оппозит 2.5 с непосред¬ственным впрыском топлива мощностью 185 л.с. (239 Н•м), а на смену топовой 260-сильной «шестёрке» 3.6 пришёл турбиро-ванный 2,4-литровый оппозитник с отдачей в 264 л.с. (376 Н•м). Моторы работают в паре с вариатором и полным приводом.

При написании новости использовалась информация:
Российская Газета

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