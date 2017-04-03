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3 апр 2017

Производитель автомобилей Subaru сменил имя

Производитель автомобилей Subaru сменил имя
Автор фото: фирма-производитель

Концерн Fuji Heavy Industries (FHI) объявил о смене своего названия на Subaru Corporation с 1 апреля 2017 года

И это не первоапрельская шутка: изменения были анонсированы еще в октябре прошлого года, но потребовалось время на то, чтобы смена имени была одобрена акционерами и инвесторами компании. FHI известна в мире в качестве производителей автомобилей Subaru, но также занимается производством вертолетов, легких самолетов и промышленных двигателей.

«Изменение названия — большой шаг вперед. Он должен помочь расцвету бренда Subaru и привлечь новых поклонников марки», — заявил генеральный директор Subaru Corporation Ясуюки Есинага.

Концерн Fuji Heavy Industries был основан в 1953 году после реорганизации авиастроительной компании Nakajima Aircraft Company, которая после Второй мировой войны перешла от выпуска самолетов к производству товаров народного потребления. В 1950 году власти Японии издали указ, который подразумевал разделение Nakajima на 12 самостоятельных компаний. В 1958 году Fuji Heavy Industries начала производство автомобилей под маркой Subaru, название которой означает скопление звезд Плеяда в созвездии Тельца. Название, а позже и логотип символизируют объединение пяти компаний под единой крышей.

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При написании новости использовалась информация:
Subaru Corporation

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