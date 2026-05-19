Автомобильный портал Motorpage
19 май 2026

Subaru приостановила разработку собственных электрокаров

Subaru приостановила разработку собственных электрокаров
Автор фото: фирма-производитель

Японский бренд отложил запуск новых электрических моделей на фоне более медленного, чем ожидалось, роста спроса

О корректировке стратегии рассказал глава компании Ацуси Осаки. По его словам, американский рынок, который остается одним из ключевых для Subaru, пока не демонстрирует ожидаемых темпов перехода на электротранспорт. В связи с этим производитель намерен заново оценить всю программу развития электромобилей и определить, какие модели действительно стоит выводить на рынок.

Несмотря на пересмотр планов, компания продолжит разработку ключевых компонентов для электрокаров, однако объем ресурсов, направляемых на это направление, будет существенно сокращен.

Сейчас электрическая линейка Subaru включает три модели, созданные при участии Toyota. В гамму входят Subaru Solterra, Subaru Trailseeker и Subaru Uncharted. Когда к ним присоединятся полностью самостоятельные электромобили Subaru, в компании пока не уточняют.
 

При написании новости использовалась информация:
Motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...

Новый гибридный Subaru Wilderness готовится к дебюту в Нью-Йорке

27 марта 2026

Subaru превратит купе BRZ в раллийный болид

25 марта 2026
Subaru Outback Wilderness (2026)

Subaru объяснил, почему Outback превратился в кроссовер

27 февраля 2026

Subaru задумалась о возвращении компактного пикапа

18 февраля 2026

Subaru анонсировала возвращение WRX STI с механической коробкой передач

29 декабря 2025
Subaru BRZ STI Sport Type RA

Subaru представила эксклюзивный BRZ STI Sport Type RA

14 ноября 2025

 Новости Subaru

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

GAC GS4 - gac gs4 (2025) теперь и с полным приводом Тест драйв
15 мая 2026

GAC GS4
"Теперь и с полным приводом"
Omoda C5 - omoda c5 (2026) без кокошника, но наша
Тест драйв
08 мая 2026

Omoda C5
"Без кокошника, но наша"
GAC S7 - gac s7 (2026) чилаут на колесах
Тест драйв
01 мая 2026

GAC S7
"Чилаут на колесах"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 1 5 8