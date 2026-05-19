Subaru приостановила разработку собственных электрокаров

Японский бренд отложил запуск новых электрических моделей на фоне более медленного, чем ожидалось, роста спроса

О корректировке стратегии рассказал глава компании Ацуси Осаки. По его словам, американский рынок, который остается одним из ключевых для Subaru, пока не демонстрирует ожидаемых темпов перехода на электротранспорт. В связи с этим производитель намерен заново оценить всю программу развития электромобилей и определить, какие модели действительно стоит выводить на рынок.

Несмотря на пересмотр планов, компания продолжит разработку ключевых компонентов для электрокаров, однако объем ресурсов, направляемых на это направление, будет существенно сокращен.

Сейчас электрическая линейка Subaru включает три модели, созданные при участии Toyota. В гамму входят Subaru Solterra, Subaru Trailseeker и Subaru Uncharted. Когда к ним присоединятся полностью самостоятельные электромобили Subaru, в компании пока не уточняют.

