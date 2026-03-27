Новый гибридный Subaru Wilderness готовится к дебюту в Нью-Йорке

Компания Subaru готовит к премьере одну из самых ожидаемых новинок года. Речь идет о первом гибриде во внедорожной линейке Wilderness, который дебютирует на Нью-Йоркском автосалоне в следующем месяце

Формально о модели пока ничего неизвестно, однако все указывает на то, что в основе новинки окажется Subaru Forester. Силовая установка, вероятно, будет заимствована у актуальной гибридной версии. В ее состав входит атмосферный мотор объемом 2,5 литра и два электромотора, интегрированных в вариатор. Суммарная мощность составляет 194 л.с.

Главная интрига связана с внедорожным потенциалом линейки Wilderness. Можно предположить, что такая версия получит увеличенный клиренс, дополнительную защиту кузова и новую подвеску. В салоне ожидаются износостойкие материалы и новый цифровой мультимедийный комплекс с крупным тачскрином.