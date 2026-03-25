Subaru превратит купе BRZ в раллийный болид

Компания Subaru объявила о разработке спортивной версии купе Subaru BRZ. Модель готовится для участия в чемпионате Японии по ралли и станет одним из первых проектов нового подразделения Sports Vehicle Planning Office

Судя по опубликованному тизеру, купе получит расширенные колесные арки, увеличенный дорожный просвет и массивное заднее антикрыло. Дополняют образ воздухозаборник на крыше, иной передний бампер и внедорожные шины.

Сообщается, что раллийная версия BRZ получит мощный турбомотор и полный привод. При этом создание полноприводной версии изначально заднеприводного купе стало серьезным инженерным вызовом, как рассказали представители компании.

Кроме этого, в Subaru подчеркивают, что проект носит исключительно гоночный характер. О планах по выпуску дорожной версии пока не сообщается.

