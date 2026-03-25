25 мар 2026

Subaru превратит купе BRZ в раллийный болид

Subaru превратит купе BRZ в раллийный болид
Автор фото: фирма-производитель

Компания Subaru объявила о разработке спортивной версии купе Subaru BRZ. Модель готовится для участия в чемпионате Японии по ралли и станет одним из первых проектов нового подразделения Sports Vehicle Planning Office

Судя по опубликованному тизеру, купе получит расширенные колесные арки, увеличенный дорожный просвет и массивное заднее антикрыло. Дополняют образ воздухозаборник на крыше, иной передний бампер и внедорожные шины.

Сообщается, что раллийная версия BRZ получит мощный турбомотор и полный привод. При этом создание полноприводной версии изначально заднеприводного купе стало серьезным инженерным вызовом, как рассказали представители компании.

Кроме этого, в Subaru подчеркивают, что проект носит исключительно гоночный характер. О планах по выпуску дорожной версии пока не сообщается.
 

При написании новости использовалась информация: motor1
motor1

Последние новости

...
Subaru Outback Wilderness (2026)

Subaru объяснил, почему Outback превратился в кроссовер

27 февраля 2026

Subaru задумалась о возвращении компактного пикапа

18 февраля 2026

Subaru анонсировала возвращение WRX STI с механической коробкой передач

29 декабря 2025
Subaru BRZ STI Sport Type RA

Subaru представила эксклюзивный BRZ STI Sport Type RA

14 ноября 2025

Subaru анонсировала бензиновый хот-хэтч и электрический фастбек

16 октября 2025
Subaru Legacy (2023)

Subaru Legacy уходит на покой спустя 36 лет производства

24 сентября 2025

 Новости Subaru

Главные темы на MotorPage

Suzuki Jimny - suzuki jimny nomad (2024) двумя дверями больше Тест драйв
24 марта 2026

Suzuki Jimny
"Двумя дверями больше"
Avatr 12 - avatr 12 (2025) спасти мир от хаоса
Тест драйв
17 марта 2026

Avatr 12
"Спасти мир от хаоса"
Eonyx City - eonyx city (2026) наследники «оки»
Тест драйв
10 марта 2026

Eonyx City
"Наследники «Оки»"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

