Subaru готовится выпустить сразу шесть электрокаров

Японская марка поделилась своим производственным планом – до 2026 года Subaru выпустит много новых моделей

Да, как мы упомянули в заголовке, все они будут электрическими. К сожалению, каких-либо подробностей о машинах попросту не существует. Автопроизводитель даже не хочет раскрывать детали, касательно форм-фактора машин. В итоге мы знаем лишь то, что все электрокары соберут на новом заводе в Японии, который еще предстоит построить (проект оценен в два миллиарда долларов). В целом же к 2028 году Subaru планирует выпускать по 400 тысяч машин ежегодно.

На сегодняшний день у Subaru есть только один электрокар – Solterra. Это совместная разработка Subaru и Toyota. Автомобиль приводится в движение силовой установкой, которая развивает 218 лошадиных сил.