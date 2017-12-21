Компании Subaru и Nissan осенью оказались в центре скандала: выяснилось, что финальные отметки о прохождении автомобилем всех проверок ставили неуполномоченные на это лица. Nissan даже приостановил производство, а в Subaru оправдывались тем, что все это происходило под надзором персонала, имеющего соответствующую квалификацию.

Однако сейчас власти Японии заподозрили Subaru еще и в занижении данных об экономичности автомобилей. Напомним, что аналогичная ситуация стоила Mitsubishi Motors независимости: ее поглотил альянс Renault-Nissan.

Причем в случае с «тремя бриллиантами» инициировала проверки Nissan для которой Mitsubishi Motors делала автомобили. В случае в Subaru аналогичные подозрения возникли у Toyota вместе с которой Subaru делает купе GT86/BRZ. Конечно же это можно назвать простым совпадением, но не стоит забывать, что Toyota уже давно владеет небольшим пакетом акций Subaru и вполне могла решить пойти уже проторенной дорожкой и так захватить полный контроль над своим партнером.

Пока в Subaru извинились за все огрехи и заявили, что проводят внутреннее расследование. Буквально за один день акции Subaru упали на 8%, а в случае, если подозрения подтвердятся, компанию ждет настоящий обвал рыночной стоимости.